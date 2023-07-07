Зеленский на встрече с Павелом: Чехия помогает Украине приближать победу

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Прагу и переговоров с чешским коллегой Петром Павелом обсудили полномасштабную военную агрессию РФ, вопросы усиления обороны и военную поддержку, а также будущий саммит НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Заявления Зеленского

Глава Украинского государства выразил благодарность Чехии за помощь украинцам, которые получили в этой стране защиту, спасаясь от вторжения РФ.

О санкциях, усилении обороны, и риске теракта на ЗАЭС

"И я благодарен Чехии за то, что оружием для Украины, санкциями против России, поддержкой нашего членства в Европейском Союзе, поддержкой нашего членства в Альянсе ваше государство, ваш народ реально помогают приближать победу", - подчеркивает Зеленский.

Отмечается, что в ходе встречи лидеры двух государств сосредоточили внимание на вопросах общей безопасности и взаимодействия ради усиления обороны.

Кроме того, стороны обсудили возможное реагирование на случай теракта на захваченной оккупантами Запорожской АЭС.

"Россия заслуживает усиления санкций против нее. Обсудили и распространение российской пропаганды, которая, к сожалению, до сих пор оказывает влияние в Европе. В Чехии и других странах Европы очевидно деструктивное влияние России, и это то, от чего надо, я считаю, защищаться", - сказал Зеленский.

О Формуле мира

Президенты также рассмотрели вопросы взаимодействия Украины и Чехии на всех уровнях и совместные усилия в отношениях с третьими странами, в частности, в контексте реализации Украинской Формулы мира, говорится в релизе.

По словам Зеленского, Чехия может помочь привлечь государства Глобального Юга к совместным усилиям Украины, в частности реализации этого мирного плана.

"Сегодня я проинформировал господина президента Чехии о том, как мы уже привлекаем многих партнеров. Мы начали эту работу. Я считаю, что она успешна. Африка, Латинская Америка, Азия. Но нам нужна помощь в этом направлении", - Зеленский.

О саммите НАТО

В ходе переговоров главы государств также коснулись вопроса усиления альянсов, прежде всего НАТО.

В этом контексте Зеленский обратил внимание на важность того, что "понимание будет отражено конкретным содержанием - не пустыми словами, а конкретным содержанием в Вильнюсе".

Заявления Павела

Со своей стороны чешский президент Петр Павел отметил важность поддержки Украины именно сейчас, когда ВСУ начала контрнаступление, а также продемонстрировала всему миру, что РФ не так сильна, как сама себя позиционировала.

О поддержке со стороны Чехии

Президент Чехии заверил Зеленского, что его страна и дальше будет оказывать Украине поддержку.

Он также выразил убеждение, что такая помощь украинской стороне, которая отражает агрессию РФ - это также помощь всем европейцам.

О восстановлении Украины

По словам Павела, многие чешские компании уже сотрудничают с украинскими фирмами и стремятся принять участие в восстановлении Украины, в том числе и во время военных действий.

"Мы видим в этом хорошую возможность для чешских фирм. Это взаимовыгодное сотрудничество и необходимо уделять этому достаточное внимание", - отметил он.

О саммите НАТО и вопросе Украины

Также Павел подчеркнул, что Чехия готова поддержать Украину на саммите НАТО в Вильнюсе, что состоится на следующей неделе, а также присоединиться к финансовой помощи.

Визит Зеленского в Чехию

6 июля президент Украины Владимир Зеленский после своей поездки в Болгарию также прибыл с официальным визитом в Чехию. В Праге глава Украинского государства встретился с чешским коллегой Петром Павелом.

Президенты в столице Чехии провели переговоры. Павел во время совместного брифинга заявил, что не видит иного решения войны РФ против Украины, чем украинская победа.