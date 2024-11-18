Зеленский прибыл в Покровск и заслушал доклад об обороне города
Президент Владимир Зеленский в понедельник, 18 ноября, прибыл в город Покровск Донецкой области. Он заслушал доклад по ситуации на этом направлении фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Во время визита в Покровск Зеленский посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Он заслушал доклад командира бригады Евгения Ласийчука по поводу ситуации в полосе ответственности и ситуации безопасности в Покровске.
В частности, речь шла о тактике россиян в проведении штурмов малыми группами и контрмерах, взаимодействии со смежными подразделениями, опыте применения техники, переданной партнерами.
Кроме того, Зеленский также заслушал доклад командующего ОТУ "Донецк" Александра Луценко об общей ситуации в зоне ответственности его группировки войск и деталей обороны Курахового и других направлений.
Ситуация на Покровском направлении
Напомним, Покровское направление остается одним из самых тяжелых участков фронта. В частности, ранее было известно, что российские войска находятся в 11 км от Покровска, что вынуждает местные власти призывать к эвакуации.
По данным главнокомандующего Александра Сырского, россияне имеют преимущество в живой силе и технике, ежедневно происходит более 50 боевых столкновений, и враг теряет до 300 солдат ежедневно
Также ранее Зеленский заявлял, что ВСУ дополнительно усилят Покровское направление.
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