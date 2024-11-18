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Зеленський прибув у Покровськ та заслухав доповідь про оборону міста

Понеділок 18 листопада 2024 14:49
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Зеленський прибув у Покровськ та заслухав доповідь про оборону міста Фото: президент Володимир Зеленський у Покровську (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 18 листопада, прибув у місто Покровськ, Донецької області. Він заслухав доповідь щодо ситуації на цьому напрямку фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Під час візиту у Покровськ Зеленський відвідав розташування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Він заслухав доповідь командира бригади Євгена Ласійчука щодо ситуації у смузі відповідальності та безпекової ситуації в Покровську.

Зокрема, мова йшла про тактику росіян у проведенні штурмів малими групами та контрзаходи, взаємодію із суміжними підрозділами, досвід застосування техніки, переданої партнерами.

Окрім того, Зеленський також заслухав доповідь командувача ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка про загальну ситуацію в зоні відповідальності його угруповання військ і деталі щодо оборони Курахового та інших напрямків.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, Покровський напрямок залишається однією з найважчих ділянок фронту. Зокрема, раніше було відомо, що російські війська перебувають за 11 км від Покровська, що змушує місцеву владу закликати до евакуації.

За даними головнокомандувача Олександра Сирського, росіяни мають перевагу в живій силі та техніці, щодня відбувається понад 50 бойових зіткнень, і ворог втрачає до 300 солдатів щодня

Також раніше Зеленський заявляв, що ЗСУ додатково посилять Покровський напрямок.

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