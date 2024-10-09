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Зеленский посетит Германию 11 октября, - СМИ

Среда 09 октября 2024 19:46
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Зеленский посетит Германию 11 октября, - СМИ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 октября, прибудет с визитом в Берлин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA и Bild.

По информации Bild, Зеленский в Берлине встретится с немецким канцлером Олафом Шольцем и покажет ему план победы Украины в войне с Россией.

Также сообщается, что Зеленский намерен встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером для конфиденциальных переговоров.

Стоит отметить, что визит украинского президента в Берлин, скорее всего, планировался в связи с проведением 12 октября встречи в формате "Рамштайн" на уровне лидеров. Однако ее перенесли.

"Рамштайн" перенесли

Напомним, заседание в формате "Рамштайн" было запланировано на 12 октября. Его должен был возглавить президент США Джо Байден. Однако американский лидер отсрочил визит из-за сильного урагана "Милтон", приближающегося к Штатам.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил свою обеспокоенность по поводу решения президента Байдена отложить свой визит в Германию. Он подчеркнул, что встреча с американским лидером "имела бы большое значение", и подготовка к ней проходила "со всех сторон".

Сегодня СМИ сообщали, что заседание группы "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября, было отложено. Новая дата определяется.

Позже в правительстве Германии подтвердили, что "Рамштайн" не состоится 12 октября. Встреча лидеров Великобритании, США, Франции и Германии тоже переносится.

О том, что для Украины означает перенос "Рамштейна" с участием Байдена, - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Олаф Шольц
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