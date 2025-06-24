Нидерланды передадут Украине военную помощь на 175 млн евро: что войдет в пакет

Нидерланды предоставят Украине 100 радаров для обнаружения беспилотников и 20 транспортных средств для медицинской эвакуации в рамках нового пакета помощи на сумму 175 млн евро.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что поставка радаров, которые помогут идентифицировать приближающиеся беспилотники и передавать данные системам ПВО, будет завершена к концу года.

Министерство обороны Нидерландов уточнило, что 80 млн евро из пакета пойдут на поддержку беспилотников через международную коалицию дронов.

Брекельманс сообщил, что этот шаг последовал за соглашением на сумму 500 млн евро по производству 600 тысяч беспилотников с украинской оборонной промышленностью перед саммитом НАТО в Гааге.