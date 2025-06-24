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Зеленский прибыл в Нидерланды, встретился с премьер-министром Схофом

Вторник 24 июня 2025 13:26
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Зеленский прибыл в Нидерланды, встретился с премьер-министром Схофом Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский прибыл в Гаагу, Нидерланды. Встретился с главой правительства Диком Схофом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

На встрече с Хофом также присутствовали:

  • глава Министерства обороны Рубен Брекельманс;
  • министр иностранных дел Нидерландов Велдкамп.

Во время встречи Схоф выразил поддержку Украине, как финансовую, так и военную. В частности отметил, что она является "частью семьи" и рассказал о новом пакете помощи, который был объявлен сегодня.

Зеленский, в свою очередь, отметил, что рад быть в Гааге, в "городе свободы и международного права".

Отдельно стоит добавить, что с 24 по 25 июня в Гааге состоится саммит стран НАТО. В рамках саммита также состоится заседание Совета Украина-НАТО.

Помощь Украине со стороны Нидерландов

Нидерланды поддерживают Украину во время полномасштабной войны. Страна активно участвует в международных усилиях, направленных на помощь украинскому народу и выступает за привлечение к ответственности тех, кто нарушил международное право.

Поддержка со стороны Нидерландов охватывает различные сферы - от политической и гуманитарной до оборонной. В начале июня Брекельманс заявил, что его страна передаст Украине большой пакет военной помощи в сфере морской безопасности.

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