Встреча Зеленского и Макрона: о чем говорили президенты

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с его французским коллегой Эммануэлем Макроном говорили о военной помощи Франции, ее участии в "коалиции истребителей" и вступлении Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Отмечается, что приоритетное внимание во время встречи было уделено вопросам предоставления Францией военной помощи Украине, в частности, первоочередным потребностям для укрепления обороноспособности и защиты украинского неба.

"Было обсуждено практическое взаимодействие с Французской Республикой для усиления потенциала сил обороны Украины, необходимого для эффективного контрнаступления и освобождения оккупированных территорий", - говорится в публикации.

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что Франция поддержит совместное решение стран по "коалиции истребителей".

Также президенты обсудили вопросы взаимодействия по эффективной реализации украинской формулы мира.

"Глава Украинского государства выразил надежду на привлечение к Глобальному саммиту мира, который должен состояться в этом году, как можно большего количества стран мира, в частности государств Глобального Юга. Он поблагодарил Эммануэля Макрона за его дипломатические усилия, направленные на прекращение Россией войны против Украины и достижение справедливого мира на основе украинской формулы мира", – говорится в публикации.

Поднимался и вопрос поддержки Францией европейской и евроатлантической интеграции Украины. Отмечается, что Зеленский особо отметил, что Украина ожидает конкретных политических решений Вильнюсского саммита НАТО в ответ на заявку Украины на членство в Альянсе.

"Мы ожидаем от Альянса конкретных решений по четкому алгоритму движения Украины к членству в НАТО и по обеспечению безопасности нашей страны на период до членства", - отметил Президент Украины.