Зеленский прибыл в Купянск

"Сегодня – на фронте. Сейчас – Купянск. Уже был в Покровске. В наших бригадах. Поздравил ребят, девушек – наших воинов – с Днем сержанта", - рассказал Зеленский.

По его словам, он также заслушал доклад военных командиров. В частности, относительно ситуации безопасности, социальной ситуации на Донетчине и Харьковщине.

"Держим наши позиции! Спасибо воинам", - подчеркнул президент.

Напомним, сегодня Зеленский уже посетил Покровск, где также заслушал доклады по обороне города от россиян.

Активизация РФ под Купянском

Недавно украинские воины отразили масштабную атаку врага на Купянск. Тогда часть россиян для отвлечения внимания переоделась в форму ВСУ и атаковала в четыре волны.

Впоследствии сервис DeepState писал о том, что после штурмов некоторые россияне разбежались по домам в Купянске. По словам местных властей, кафиров уничтожили, им не удалось закрепиться в городе.