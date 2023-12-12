Зеленский прибыл в Конгресс США

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 декабря, днем прибыл в Конгресс Соединенных Штатов Америки. Там у него запланировано несколько встреч.

Как сообщает РБК-Украина , об этом свидетельствует трансляция Sky News .

Президент Украины в Конгрессе хочет провести встречу с американскими сенаторами. Вероятно, главной темой обсуждений станет новое финансирование помощи нашей стране, которое входит в запрос президента Джо Байдена на более 100 млрд долларов.

Фото: Зеленский приехал в Конгресс (скриншот трансляции Sky News)

Также он проведет переговоры со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, где ключевой темой также будет помощь Украине.

Визит Зеленского в США

Напомним, еще вчера, 11 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США по приглашению президента Джо Байдена.

Глава украинского государства уже успел встретиться с министром обороны США Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном, а также главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Помимо визита в Конгресс, у Зеленского на сегодня запланирована встреча с Байденом.

Более детально о поездке украинского президента можете узнать в материале РБК-Украина.