Зеленский прибыл в Конгресс США
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 декабря, днем прибыл в Конгресс Соединенных Штатов Америки. Там у него запланировано несколько встреч.
Как сообщает РБК-Украина, об этом свидетельствует трансляция Sky News.
Президент Украины в Конгрессе хочет провести встречу с американскими сенаторами. Вероятно, главной темой обсуждений станет новое финансирование помощи нашей стране, которое входит в запрос президента Джо Байдена на более 100 млрд долларов.
Фото: Зеленский приехал в Конгресс (скриншот трансляции Sky News)
Также он проведет переговоры со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, где ключевой темой также будет помощь Украине.
Визит Зеленского в США
Напомним, еще вчера, 11 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США по приглашению президента Джо Байдена.
Глава украинского государства уже успел встретиться с министром обороны США Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном, а также главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
Помимо визита в Конгресс, у Зеленского на сегодня запланирована встреча с Байденом.
Более детально о поездке украинского президента можете узнать в материале РБК-Украина.
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