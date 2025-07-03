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Зеленский прибыл в Данию, которая начала председательствовать в ЕС

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Данию в четверг, 3 июля. Страна начала председательствовать в Совете ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на датское издание DR.

Визит Зеленского подтвердили в датском Министерстве иностранных дел.

Датские СМИ также публиковали кадры прибытия президента Владимира Зеленского.

 

Фото: Зеленский прибыл в Данию (dr.dk)

Отмечается, что президент Украины примет участие в мероприятиях, посвященных началу председательства Дании в Совете ЕС. В них также примут участие королевская чета, члены правительства Дании и ряд европейских политиков.

С 1 июля Дания приняла председательство в Совете ЕС от Польши. Как известно, лозунг председательства Дании - "Сильная Европа в меняющемся мире".

В датском правительстве отмечали, что главной задачей будет создание более устойчивого и независимого Европейского Союза, который способен самостоятельно отвечать на геополитические вызовы. Также среди приоритетов - поддержка Украины и санкции против РФ.

 

Помощь Дании для Украины

Стоит отметить, что Дания остается одной из самых активных стран-партнеров Украины. Копенгаген предоставил украинской армии военную помощь, в том числе и тяжелую технику.

Также Дания присоединилась к авиационной коалиции, передав Украине самолеты F-16.

Кроме того, Украина и Дания начинают производство оружия. Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Дания станет первой страной, с которой Украина запустит совместное оборонное производство.

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