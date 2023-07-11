Зеленский прибудет в Вильнюс сегодня, - Столтенберг

По словам Столтенберга, президент Украины примет участие в ужине во вторник.

Генсек НАТО также сообщил, что на завтра запланирована согласительная встреча с Зеленским.

По его словам, с союзниками будут обсуждены вопросы плана повышенной готовности войск и финансовой поддержки.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Вчера стало известно, что Зеленский посетит саммит НАТО. В частности, у него запланированы встречи с президентом США Джо Байденом, а также президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На саммите, который пройдет 11-12 июля, Украина хочет получить приглашение к вступлению. При этом страна понимает, что полноправным членом Альянса может стать только после окончания войны с Россией.

В то же время, генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов подтвердят, что Украина присоединится к НАТО.

К тому же, Украина хочет получить четкие гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.