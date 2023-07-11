RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский прибудет в Вильнюс сегодня, - Столтенберг

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вильнюс, где проходит саммит НАТО, уже сегодня, 11 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга на брифинге.

По словам Столтенберга, президент Украины примет участие в ужине во вторник.

Генсек НАТО также сообщил, что на завтра запланирована согласительная встреча с Зеленским.

По его словам, с союзниками будут обсуждены вопросы плана повышенной готовности войск и финансовой поддержки.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Вчера стало известно, что Зеленский посетит саммит НАТО. В частности, у него запланированы встречи с президентом США Джо Байденом, а также президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На саммите, который пройдет 11-12 июля, Украина хочет получить приглашение к вступлению. При этом страна понимает, что полноправным членом Альянса может стать только после окончания войны с Россией.

В то же время, генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов подтвердят, что Украина присоединится к НАТО.

К тому же, Украина хочет получить четкие гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНАТОЙенс Столтенберг