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Зеленський попередив українців про вкиди з Росії та назвав їх причину

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Російська пропаганда масово поширює повідомлення про підвищену загрозу ударів по території України, здійснюючи інформаційний терор. Але українці не повинні довіряти та підігравати йому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Скільки проблем українці створюють самі для себе, довіряючи анонімному джерелу. Це набуває іноді нездорових форм, коли соціальними мережами та сайтами поширюються свідомі вкиди з Росії, мета яких лише одна: доповними ракетний та артилерійський терор проти нашої держави ще й інформаційним терором", - підкреслив Зеленський.

За його словами, Україна не має підігравати фейкам з боку ворога, нашій державі потрібен "інформаційний суверенітет". Тоді кожен громадянин зможе сприймати свідомо будь-яку інформацію, будь-яке повідомлення, від кого б вони не йшли.

"Іноді інформаційна зброя може зробити більше, ніж зброя", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська Іван Марцінків заявляв, що зараз існує ризик масованого ракетного удару по території усієї України. Повітряну тривогу оголошено в усіх областях.

При цьому мер Сум Олександр Лисенко закликав жителів міста і області подбати про безпеку цими вихідними. Зокрема, він попросив людей виїхати з міст.

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Володимир ЗеленськийфейкиІнформаційна атакаВійна Росії проти України