Зеленський попередив українців про вкиди з Росії та назвав їх причину

"Скільки проблем українці створюють самі для себе, довіряючи анонімному джерелу. Це набуває іноді нездорових форм, коли соціальними мережами та сайтами поширюються свідомі вкиди з Росії, мета яких лише одна: доповними ракетний та артилерійський терор проти нашої держави ще й інформаційним терором", - підкреслив Зеленський.

За його словами, Україна не має підігравати фейкам з боку ворога, нашій державі потрібен "інформаційний суверенітет". Тоді кожен громадянин зможе сприймати свідомо будь-яку інформацію, будь-яке повідомлення, від кого б вони не йшли.

"Іноді інформаційна зброя може зробити більше, ніж зброя", - наголосив президент.