"Нас чекають непрості вихідні": Жителям Сумської області радять тимчасово виїхати з міст

"Уникайте великих скупчень людей і не ігноруйте повітряну тривогу. Якщо є можливість виїхати з міста, то краще нею скористатися", - сказав міський голова.

У той же час мер Білопілля Юрій Зарко на своїй сторінці в Facebook також закликав жителів виїхати подалі від кордону.