ua ru
Сб, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський попередив російських військових: будемо бити міцніше, ніж до цього

Новость на русском →
Україна, Субота 17 вересня 2022 22:12
Зеленський попередив російських військових: будемо бити міцніше, ніж до цього Фото: Зеленський попередив російських військових: будемо бити міцніше, ніж до цього (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до російських військовослужбовців та заявив, що Україна буде бити міцніше, ніж до цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента України.

"Багато хто з російських солдатів вже усвідомив, що у них немає жодних шансів в Україні, що вони будуть розбиті. Найбільш розумні з російських військових здаються в полон", - заявив президент.

Зеленський запевнив, що Україна гарантуватиме їм дотримання усіх прав згідно з конвенціями. Також президент попередив росіян, що Україна надалі буде тиснути, аби всі окупанти це зрозуміли.

"Будемо бити їх міцніше, ніж били до цього", - додав у підсумку президент.

Нагадаємо, що Зеленський вперше висловився про удари по окупантах у Криму.

Також, Зеленський пояснив, від чого залежить постачання західних танків.

Пізніше, Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні
NEWS
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки