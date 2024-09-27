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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский представил Камале Харрис план победы в войне с Россией

Фото: президент Владимир Зеленский и Камала Харрис (president.gov.ua)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Владимир Зеленский представил вице-президенту США Камале Харрис план победы Украины в войне с Российской Федерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

По словам Зеленского, он поделился деталями плана победы с Харрис и подчеркнул важность работы в полной координации с США.

"Мы должны закончить эту войну, нам нужен справедливый мир. Мы должны защитить наших людей - украинские семьи, украинских детей - и всех от путинского зла. И мы благодарны Америке за то, что она все это время поддерживает Украину", - написал Зеленский.

Визит президента Украины в США

С 22 сентября президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Соединенных Штатах.

Во время рабочей поездки глава государства провел ряд встреч с американскими конгрессменами и политиками, а также лидерами иностранных государств в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН.

В четверг, 26 сентября, Зеленский встретился с Джо Байденом в Белом доме и представил свой план победы Украины.

Байден заявил, что США не прекратят оказывать Украине военную помощь.

Кроме того, Зеленский провел встречу с вице-президентом США, кандидатом на пост президента Камалой Харрис. Она раскритиковала заявления некоторых американских политиков о необходимости завершить войну с Россией путем сдачи территорий Украины агрессору.

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Владимир ЗеленскийКамала Харрис