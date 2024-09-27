Зеленский представил Камале Харрис план победы в войне с Россией

Визит президента Украины в США

С 22 сентября президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Соединенных Штатах.

Во время рабочей поездки глава государства провел ряд встреч с американскими конгрессменами и политиками, а также лидерами иностранных государств в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН.

В четверг, 26 сентября, Зеленский встретился с Джо Байденом в Белом доме и представил свой план победы Украины.

Байден заявил, что США не прекратят оказывать Украине военную помощь.

Кроме того, Зеленский провел встречу с вице-президентом США, кандидатом на пост президента Камалой Харрис. Она раскритиковала заявления некоторых американских политиков о необходимости завершить войну с Россией путем сдачи территорий Украины агрессору.

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