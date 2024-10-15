Зеленский представит в Раде план победы не полностью: Подоляк объяснил причину

"Президент хочет, чтобы общество понимало. Там (в плане победы - ред.) есть приложения, которые, безусловно, не будут публично обсуждаться. Это все, что касается математической составляющей, то есть какое количество оружия, в каком виде и т.д. должно быть предоставлено Украине ", - сказал Подоляк.

По его словам, план победы четкий и имеет математическую основу, а партнерам нужно решить, "готовы ли они все вместе капитулировать", ведь "Украина капитулировать не будет".

Советник главы ОП также отметил, что в плане победы ключевую роль играют Украина и ее граждане, ведь "только Украина может поставить окончательные акценты в этой войне".