Зеленський завтра виступить на форумі "Україна 30", присвяченому екології
Президент Володимир Зеленський завтра, 7 червня, візьме участь у всеукраїнському форумі "Україна 30". Темою майбутнього форуму буде - екологія.
Всеукраїнський форум "Україна 30. Екологія" триватиме у Києві з 7 до 9 червня. Учасники заходу говоритимуть про боротьбу з глобальною зміною клімату та посилення ролі України в цьому процесі.
Серед учасників форуму будуть представники Офісу президента, Кабміну, парламенту, Мінекології, представники ООН, Єврокомісії, а також міжнародні експерти.
"Під час форуму йтиметься про сучасні підходи у сфері захисту довкілля: щодо охорони лісів, перероблення відходів, захисту й збереження водних ресурсів та природно-заповідного фонду, розвитку Чорнобильської зони відчуження та перетворення її на привабливий туристичний об’єкт", - розповіли в ОП.
Крім того, планується обговорення "зеленої" економіки, екоконтролю та запобігання промисловому забрудненню.
Нагадаємо, на минулому засіданні РНБО глава держави хотів обговорити якість води в Україні, але йому не сподобалося те, як підготували це питання. Зеленський доручив підготувати питання якості води в Україні до наступного засідання.
До цього в Кабміні попереджали про ймовірність того, що радіоактивна вода з окупованого Донбасу може потрапити в Азовське море.