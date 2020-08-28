Зеленський представив нового голову Черкаської ОДА

Президент України Володимир Зеленський представив нового голову Черкаської обласної державної адміністрації. Ним став Сергій Сергійчук.

Про це він повідомляє прес-служба Офісу президента.

До цього Сергій Сергійчук працював в Службі безпеки України і на державній службі.

На зустрічі з представниками бізнесу регіону Зеленьский вручив новому очільнику області службове посвідчення.

"Ми змінюємо голову обласної державної адміністрації в Черкаській області. Головна причина завжди така, що хочеться бачити результат. Хочеться бачити щось краще, ніж є", - зазначив президент.

Нагадаємо, Черкаську ОДА з листопада 2019 року очолював Роман Боднар.

Станом на 27 серпня, Кабмін погодив призначення голів Черкаської і Кіровоградської ОДА.

Наступного дня президент під час робочого візиту в Кіровоградську область призначив нового очільника регіону.

Зазначимо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила попередньому голові Кіровоградської області підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Після того його звільнили з посади очільника Кіровоградської області 27 червня.