Конституційні зміни в частині децентралізації є частиною мінських угод, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Глава МЗС зазначив, що угоди були підписані попереднім урядом в умовах зброїної агресії

Конституційну реформу в межах децентралізації пообіцяв попередній склад українського уряду у рамках виконання мінських угод. Про це сказав міністр закордонних справ Вадим Пристайко на полях засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, передає "Укрінформ".

Він додав, що самі домовленості "були підписані під військовим тиском Росії, коли гинули українці".

"Це те, що було обіцяно, що було зроблено під військовим тиском, коли на нас наступали, коли гинули наші люди" - підкреслив міністр.

Відповідь журналістам на це питання Пристайко надав у контексті попередніх заяв команди президента України, яка зазначала, що є готовність провести конституційну реформу за підсумками саміту в "Нормандському форматі", але обіцяє обмежити ці зміни питаннями децентралізації, в тому числі щодо ОРДЛО.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на міністерській раді ОБСЄ заявив, що прогрес у врегулюванні найбільшого активного конфлікту в Європі відкриє шлях до мирного врегулювання конфліктів в Грузії, Молдові, Азербайджані. Міністр додав, що збройна агресія Росії проти України продовжує залишатися найбільшою загрозою світу та безпеці в Європі.