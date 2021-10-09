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У Кабміні пояснили, що дасть Україні угода з ЄС про "відкрите небо"

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Київ, Субота 09 жовтня 2021 18:06
У Кабміні пояснили, що дасть Україні угода з ЄС про "відкрите небо" Фото: віце-прем'єр-міністр України Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Угода про єдиний авіаційний простір з ЄС дозволить підвищити в Україні конкуренцію, що знизить ціни на перельоти всередині країни. Крім того, договір дасть більше можливостей для використання безвізу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" віцепрем'єра-міністра України Ольги Стефанішиної.

Вона зазначила, що в першу чергу угода про "відкрите небо" з ЄС дозволить збільшити кількість компаній на ринку авіаперевезень України. "Тобто компанії з ринку ЄС зможуть працювати на українському ринку. Це означає збільшення конкуренції, зниження цін, збільшення перельотів", - додала вона.

За її словами, прихід на ринок європейських авіакомпаній дозволить збільшити кількість перельотів з інших міст України, а не тільки з Києва.

"Буде більше можливостей користуватися безвізом", - підкреслила Стефанішина.

Нагадаємо, наприкінці червня Рада ЄС схвалила підписання з Україною Угоди про"відкрите небо".

Про те, що зміниться після підписання договору про єдиний авіапростір з ЄС - у матеріалі РБК-Україна.

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