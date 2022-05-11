Зеленський запропонував Раді примусове вилучення в Україні російської власності
Володимир Зеленський пропонує раді затвердили указ президента України "Про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів". Указ реалізує відповідне рішення, яке ухвалила Рада національної безпеки і оборони України 11 травня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №7371 від 11 травня 2022 року.
Документ розроблено на виконання вимог статті 3 закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів"
Цим законом встановлено, що указ президента України, про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів, підлягає затвердженню Верховною радою.
Зазначимо, Рада 3 березня ухвалила закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 10 травня заявив, що уряд затвердив документ, згідно з яким російські активи на території України переходять Державному підприємству "Національний інвестиційний фонд".
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