ru ua
Пн, 09 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шмигаль про дефіцит на АЗС: під час війни можуть бути форс-мажори

Новость на русском →
Україна, Понеділок 09 травня 2022 07:20
Шмигаль про дефіцит на АЗС: під час війни можуть бути форс-мажори Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Дефіцит пального на українських АЗС пов'язаний з наслідками війни. Російські удари знищили Кременчуцький нафтопереробний завод, а також пошкодили логістичні мережі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Зараз ми завозимо бензин і дизельне пальне, стратегія у нас є. Але зараз у нас залишився лише західний кордон, і логістика дуже ускладнилася. Фактично немає Кременчуцького НПЗ, який брав на себе центральну і східну Україну в логістичному забезпеченні. Логістичне плече тепер сформувалося на західному кордоні, куди нафтопродукти потрапляють з європейських портів, фактично забезпечуючи всю територію України", - пояснив він.

Глава уряду зазначив, що через це логістика постачання пального дуже змінилася і, як наслідок, дуже ускладнилася і здорожчала. А це, за його словами, може призвести до здорожчання для споживачів.

"Зараз ми ведемо перемовини, формула визначення максимальної торгової націнки для трейдерів лишається, ми дуже уважно дивимося, скільки коштує доставка. Декілька гривень може бути різниця у ціні, але дефіцит буде перекриватися", - наголосив прем'єр.

Як розповів Шмигаль, наразі влада працює над тим, що надолужити дефіцит пального. Зокрема, ведуться переговори з оптовими постачальниками та ввозиться достатня кількість пального в Україну.

"Думаю, що найближчим часом, як і обіцяло Міністерство економіки, ситуація виправиться. Це не означає, що під час війни не може бути форс-мажорів. Можуть бути, треба бути свідомими щодо цього, спокійно до цього ставитися, не панікувати", - резюмував він.

Нагадаємо, через російські ракетні удари в Україні утворився дефіцит пального. Через нестачу великі мережі АЗС ввели ліміти на продаж бензину і дизеля, тому вже кілька тижнів на заправках спостерігається ажіотажний попит і великі черги.

Днями президент Володимир Зеленський доручив уряду вирішити ситуацію з дефіцитом пального в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
бензин дизтопливо Денис Шмигаль
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта