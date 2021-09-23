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Зеленский предложил ООН собираться возле горячих точек

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Нью-Йорк, Четверг 23 сентября 2021 00:02
Зеленский предложил ООН собираться возле горячих точек Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский предложил Организации объединенных наций (ООН) встречаться возле горячих точек, которых в мире тысячи. Украина готова участвовать в таких заседаниях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского на Генассамблее ООН.

"Может нам надо встречаться там, где можно услышать и увидеть эти глобальные проблемы. В мире тысячи горячих точек. Украина готова участвовать в заседаниях ООН рядом с любой из них (горячей точкой - ред.)", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский находится с визитом в США, где он выступит на Генассамблее ООН.

В ходе визита украинский лидер провел ряд встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсуждалось освобождение крымских политзаключенных, в частности - Наримана Джелялова.

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Владимир Зеленский ООН
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