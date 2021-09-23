Зеленский предложил ООН собираться возле горячих точек

Президент Владимир Зеленский предложил Организации объединенных наций (ООН) встречаться возле горячих точек, которых в мире тысячи. Украина готова участвовать в таких заседаниях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского на Генассамблее ООН.

"Может нам надо встречаться там, где можно услышать и увидеть эти глобальные проблемы. В мире тысячи горячих точек. Украина готова участвовать в заседаниях ООН рядом с любой из них (горячей точкой - ред.)", - сказал Зеленский.