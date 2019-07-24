Зеленський запропонував італійському прем'єру допомога по справі Марківа

Президент України Володимир Зеленський запропонував допомогу прем'єр-міністру Італії Джузеппе Конте по справі колишнього військовослужбовця Національної гвардії Віталію Маркиву, обвинуваченого в причетності до вбивства італійського фотографа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу офісу глави держави.

Як повідомляється, Зеленський і Конте в ході телефонної розмови обговорили недавній вирок суду міста Павії громадянину України Віталію Маркиву за звинуваченням у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккелли на Донбасі у 2014 році.

Глава держави запропонував правову допомогу у проведенні грунтовної спільної експертизи обставин смерті Андреа Роккелли. Він висловив стурбованість невиправдано жорстким рішенням суду і підкреслив важливість неупередженого розгляду справи італійським Апеляційним судом.

Нагадаємо, Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року. 6 липня 2019 року в Італії розпочався судовий процес по справі Марківа, якого звинувачують у причетності до вбивств італійського фотографа Андреа Роккелли і російського перекладача Андрія Миронова. Також його звинувачують у спробі вбивства французького фоторепортера Вільяма Ругелона під час військових дій в Слов'янську (Донецька область).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що суд міста Павія в Італії виніс вирок колишньому військовослужбовцю Національної гвардії Віталію Маркиву, обвинуваченого в причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккелли на Донбасі в 2014 році. Італійський суд засудив українця до 24 років позбавлення волі.