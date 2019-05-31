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Зеленський вніс в Раду ще один законопроект про вибори

Новини » Політика    31.05.2019 - 16:57
Зеленський вніс в Раду ще один законопроект про вибори
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Тексту законопроекту на сайті Ради ще немає

Президент Володимир Зеленський вніс в Раду новий законопроект щодо внесення змін до закону "Про вибори народних депутатів України" щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців. Про це йдеться на сайті Ради.

Зазначимо, текст законопроекту на сайті Ради поки відсутній. 

Нагадаємо, 22 травня Зеленський вніс в Раду свій перший законопроект. Це проект закону про внесення змін до закону України "Про публічних закупівель" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу.

Також Зеленський того ж дня вніс в Раду законопроект про вибори в Раду.  Законопроектом пропонувалось встановити вибори народних депутатів України за пропорційною виборчою системою з голосуванням за виборчі списки кандидатів у народні депутати України від партій у загальнодержавному виборчому окрузі. Передбачити, що право на участь у розподілі депутатських мандатів мають всі партії, які одержали на свою підтримку не менше 3% голосів виборців.

Натомість, Рада не поставила ці законопроекти навіть у повістку дня. Представник президента Володимира Зеленського Руслан Стефанчук зазначив, що президент України наділений лише право законодавчої ініціативи, і якщо Верховна рада відмовляється міняти закон про вибори, то вибори можуть пройти і за старим законом.

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