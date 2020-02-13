Комітет Ради підтримав ратифікацію змін до фінансової угоди з ЄІБ

Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Угода стосується системи водопостачання та водовідведення у місті Миколаїв

Комітет Верховної ради з питань інтеграції України з Євросоюзом підтримав проект закону про ратифікацію листа щодо внесення зміни до фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, 12 лютого відбулося засідання комітету. У ході засідання нардепи розглянули та підтримали проект закону №0028 про ратифікацію листа про внесення змін № 3 до фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв).

"Ухвалення забезпечить створення правових підстав для подовження використання позики Європейського інвестиційного банку до 2020 року та надасть можливість продовжити реалізацію інвестиційного проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення у місті Миколаїв" до 2020 року, що сприятиме розширенню мережі водопостачання у місті Миколаїв, який на даний час страждає від забруднення водних свердловин, впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій та обладнання, відновленню каналізаційних мереж та підвищенню якості очищення стічних вод", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пропонує Верховній раді прийняти законопроект №0028 "Про ратифікацію листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)".

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці грудня Рада ратифікувала три угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Додамо також, Зеленський підписав законопроект №0008 "Про ратифікацію фінансової угоди (проект "Розширення харківського метрополітену" (проект "Продовження третьої лінії метрополітену в місті Харків") між Україною та Європейським інвестиційним банком".