ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Комітет Ради підтримав ратифікацію змін до фінансової угоди з ЄІБ

Новини » Політика     13.02.2020 - 12:26
Комітет Ради підтримав ратифікацію змін до фінансової угоди з ЄІБ
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Угода стосується системи водопостачання та водовідведення у місті Миколаїв

Комітет Верховної ради з питань інтеграції України з Євросоюзом підтримав проект закону про ратифікацію листа щодо внесення зміни до фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, 12 лютого відбулося засідання комітету. У ході засідання нардепи розглянули та підтримали проект закону №0028 про ратифікацію листа про внесення змін № 3 до фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв).

"Ухвалення забезпечить створення правових підстав для подовження використання позики Європейського інвестиційного банку до 2020 року та надасть можливість продовжити реалізацію інвестиційного проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення у місті Миколаїв" до 2020 року, що сприятиме розширенню мережі водопостачання у місті Миколаїв, який на даний час страждає від забруднення водних свердловин, впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій та обладнання, відновленню каналізаційних мереж та підвищенню якості очищення стічних вод", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пропонує Верховній раді прийняти законопроект №0028 "Про ратифікацію листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)".

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці грудня Рада ратифікувала три угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Додамо також, Зеленський підписав законопроект №0008 "Про ратифікацію фінансової угоди (проект "Розширення харківського метрополітену" (проект "Продовження третьої лінії метрополітену в місті Харків") між Україною та Європейським інвестиційним банком".

Президент схвалив ратифікацію трьох угод з ЄІБ і ЄБРР Президент пропонує Раді ратифікувати угоду з ЄІБ
Новини України Європейський Інвестиційний Банккомитет Рады
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся