Зеленський пропонує дозволити місцевій владі запускати транспорт

Президент України Володимир Зеленський пропонує дозволити місцевій владі запускати громадський транспорт в рамках ослаблення карантину. За його словами, це можливо там, де місцева влада може забезпечити безпеку.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що на нараді з членами уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що уряд розглядає можливість запуску громадського транспорту під час чергового етапу ослаблення карантину.

"Якщо вже вирішили відкривати транспорт, то треба дозволяти місцевій владі відкривати його там, де вони бачать можливість забезпечення безпеки. Люди виходять на роботу, і їм треба дати можливість добиратися. Головне - пам'ятати про безпеку", - зауважив Зеленський.

Зазначимо, сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що ситуація у восьми регіонах не дозволяє говорити про запуск транспорту.

Нагадаємо, раніше Міністерство інфраструктури представило план відновлення пасажирського сполучення, який складається з 3 етапів. На першому з них пропонується відновити міські автоперевезення (крім маршрутних таксі) та приміські (в межах одного району); внутрішньообласні маршрути; 50% електричок і запустити потяги "Інтерсіті+". При цьому ці етапи не прив'язані до конкретних дат.

Громадський транспорт був зупинений у рамках боротьби з епідемією коронавірусу. На сьогодні право на проїзд мають тільки медики та представники інших професій, які відповідають за роботу критичних об'єктів.