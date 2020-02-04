Зеленський пропонує Раді дозволити допуск іноземних військових на навчання в Україну

Глава держави Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект №3003 "Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані на сайті парламенту.

Проект закону був зареєстрований у Раді сьогодні, 4 лютого.

На даний момент текст проекту відсутній. Останній етап проходження документа - передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, Верховна рада 8 скликання в кінці лютого 2019 року схвалила за основу і в цілому законопроект №10067 про допуск підрозділів Збройних сил іноземних держав на територію України. За закон проголосували 263 нардепа.

Підкреслювалося, що на фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою і проведенням багатонаціональних навчань на території України і за її межами, в 2019 році було передбачено 40 млн 220,1 тис. гривень.

Як писало РБК-Україна, Рада у вівторок, 4 лютого, попередньо схвалила законопроект авторства президента Володимира Зеленського №1017 "Про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної ради України і закріплення пропорційної виборчої системи).