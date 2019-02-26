Рада схвалила допуск іноземних військових на навчання в Україну

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламент схвалив президентський законопроект за основу і в цілому

Верховна рада у вівторок, 26 лютого, схвалила за основу і в цілому законопроект №10067 про допуск підрозділів Збройних сил іноземних держав на територію України. За закон проголосували 263 нардепа, передає кореспондент РБК-Україна.

Підкреслимо, на фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою і проведенням багатонаціональних навчань на території України та за її межами в 2019 році передбачено 40 млн 220,1 тис. гривень.

"Рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі у багатонаціональному навчанні з підготовки підрозділів збройних сил, українсько-американському навчанні "Репід Трайдент - 2019", українсько-американському навчанні "Сі Бриз - 2019", українсько-румунському навчанні "Ріверайн - 2019", багатонаціональному навчанні "Кленова Арка – 2019" та українсько-британському навчанні "Воріер Вотчер - 2019" схвалити", - сказано у тексті закону.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Як писало РБК-Україна, в понеділок спікер парламенту Андрій Парубій анонсував розгляд закону про допуск іноземних військових у вівторок. Він підкреслював, що цей закон буде одним з перших на порядку денному.

Нагадаємо, 20 лютого президент Петро Порошенко вніс у Раду законопроект №10067 про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України в 2019 році для участі в багатонаціональних навчаннях.