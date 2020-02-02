Зеленський пропонує Раді ратифікувати одну з конвенцій Ради Європи

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект №0032 "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті ВР.

Законопроект був зареєстрований у парламенті 31 січня. Наразі його текст відсутній на сайті Ради.

Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, глава держави пропонує парламенту приєднатися до Міжамериканської конвенції про виконання кримінальних покарань за кордоном. Текст відповідного законопроекту зараз також відсутній на сайті ВР.

Так, Зеленський підписав законопроект №0020 "Про ратифікацію договору між Україною та Федеративною республікою Бразилія про взаємну правову допомогу та правові відносини у цивільних справах".

Як писало РБК-Україна, глава держави також схвалив законопроект №0018 "Про ратифікацію угоди про співробітництво в сфері розвитку між урядом України та урядом Турецької Республіки".

Крім того, Зеленський підписав закон щодо відстрочки остаточного переходу Верховної ради України на електронний документообіг до осені 2020 року. Сьогодні цей закон набув чинності, але буде введений у дію пізніше - першого дня роботи третьої сесії парламенту.