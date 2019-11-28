Раді пропонують направити 200 млн гривень на будівництво корпусу "Охматдиту"

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній раді направити 200 мільйонів гривень на будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Про це свідчить проект закону №2505 глави держави, зареєстрований на сайті ВР.

У пояснювальній записці наголошується, що у державному бюджеті України на 2019 рік Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабміну за бюджетною програмою "Фонд президента України з підтримки освіти, науки та спорту" передбачені видатки в обсязі 200,0 млн гривень.

Однак на сьогодні нормативно не врегульоване питання діяльності фонду та відсутній механізм використання зазначених коштів, видатки за вказаною бюджетною програмою у 2019 році не здійснювалися та не будуть використані до кінця року. При цьому існує нагальна потреба збільшення видатків для реалізації будівництва лікувально-діагностичного комплексу "Охматдит".

"Для виконання робіт з будівництва у 2019 році передбачено капітальні видатки в розмірі лише 600,0 млн грн, що не враховує реальну потребу, передбачену директивними термінами завершення будівництва, адже високі вимоги до якості сировини і матеріалів, обладнання та устаткування, які застосовуються під час будівництва та оснащення сучасного лікувально-діагностичного комплексу, обумовили необхідність їх придбання із-за кордону, тому імпортна складова проекту становить орієнтовно 80%, що призводить до необхідності надання авансів виконавцям робіт з термінами погашення до 10 місяців", - вказано у пояснювальній записці.

Таким чином, законопроектом передбачається збільшити видатки на будівництво діагностичного комплексу "Охматдит" за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою "Фонд президента України з підтримки освіти, науки та спорту" на суму 200 000,0 тис. гривень.

Нагадаємо, у четвер Зеленський зареєстрував у Раді проект закону №2505, яким пропонується внести зміни до бюджету-2019. Однак спочатку текст законопроекту був відсутній.

Як писало РБК-Україна, у січні Володимир Гройсман, який займав на той момент посаду глави уряду, заявляв, що будівництво нового корпусу дитячої клінічної лікарні "Охматдит" завершиться у 2019 році.

Додамо також, Міністерство охорони здоров'я провело аудит в лікарні "Охматдит", Центрі ендокринної системи та Державному підприємстві медичних закупівель.