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Гройсман назвав терміни завершення будівництва корпусу "Охматдиту"

Новини » Суспільство    16.01.2019 - 13:19
Гройсман назвав терміни завершення будівництва корпусу "Охматдиту"
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Новий корпус "Охматдиту" добудують в 2019 році

Будівництво нового корпусу дитячої клінічної лікарні "Охматдит" завершиться в 2019 році. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в цьому році завершиться будівництво нового корпусу лікарні "Охматдит". Крім того, прискорять введення в експлуатацію кардіоцентрів. Він також зазначив, що на сьогодні в Україні є обладнання для 39 таких центрів.

Гройсман нагадав, що з 1 квітня для отримання препаратів по програмі "Доступні ліки" не буде мати значення місце проживання пацієнта. А з 1 липня в Україні запускається програма безкоштовної діагностики. Зокрема, пацієнти зможуть безкоштовно отримати 54 види медичних досліджень.

Гройсман назвав терміни завершення будівництва корпусу &quot;Охматдиту&quot;

Нагадаємо, раніше Гройсман обіцяв, що новий корпус "Охматдиту" почне приймати пацієнтів у 2018 році.

У листопаді Японія передала "Охматдиту" діагностичне обладнання на суму 24,6 млн гривень. Зокрема, це обладнання для діагностики та лікування пацієнтів з патологією шлунково-кишкового тракту і легенів.

 

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