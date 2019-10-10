ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський пропонує провести люстрацію "за списком"

Новини » Політика    10.10.2019 - 21:04
Зеленський пропонує провести люстрацію "за списком"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Формат люстрації необхідно змінити через відсутність підтримки з боку міжнародних партнерів

Президент Володимир Зеленський під час прес-марафону повідомив, що на даний момент вирішується питання про те, в якому форматі буде продовжуватися процес очищення влади. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомив Зеленський, процес очищення влади необхідно провести за списком.

"Моя пропозиція була в тому, щоб провести очищення за списком. Я думав, що це правильно зробити. Взяти повністю за багато років тих людей, хто працював. Давайте очищати владу. В цілому це був би правильний вихід. Обговорюємо формат цього", - сказав Зеленський.

На думку президента, формат повинен бути змінено через те, що минулої люстрацію не підтримують міжнародні партнери.

"Ви знаєте, що до цього дуже погано ставляться міжнародні партнери. У минулому вони охарактеризували, що дійсно не можна було люструвати всіх підряд, тому що десятки і сотні тисяч чиновників у нас, не всі вони погані. Моя пропозиція, що дійсно є фахівці", - повідомив він.

Нагадаємо, 17 вересня Конституційний суд України зняв розгляд закону про люстрацію з порядку денного.

Перед парламентськими виборами Зеленський пропонував посилити люстрацію і подавав відповідний законопроект. Згідно з ним, під люстрацію потрапляли екс-президент Петро Порошенко, а також інші топ-чиновники, які були при владі в період його каденції.

Етнічним українцям планують давати часткове громадянство Порошенко буде відповідати за все, що він зробив, - Зеленський
Новини України Володимир Зеленськийлюстрация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся