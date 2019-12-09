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Зеленський потиснув руку Путіну під час знайомства, - Пєсков

Новини » Політика     09.12.2019 - 18:44
Зеленський потиснув руку Путіну під час знайомства, - Пєсков
Фото: Володимир Зеленський і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)

Зеленський і Путін зустрілися в Парижі

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін потиснули один одному руки перед нормандської зустріччю. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, Путін і Зеленський перед початком переговорів у нормандському форматі обмінялися рукостисканням.

Відзначимо, що це перший особистий контакт президентів двох країн, до цього вони кілька разів спілкувалися по телефону.

На полях нормандського саміту в Парижі планується зустріч президентів України і Росії Володимира Зеленського з Володимиром Путіним тет-а-тет. Глава "Газпрому" Олексій Міллер і міністр енергетики РФ Олександр Новак візьмуть участь у зустрічі.

Зазначимо Зеленський вже підтвердив, що на саміті "нормандської четвірки" в Парижі за участю Путіна може підняти питання транзиту газу.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба повідомляв, що документ, який підпишуть учасники нормандської зустрічі, не буде містити ніяких юридичних зобов'язань для України.

У свою чергу, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером на полях нормандського саміту в Парижі не буде формальною.

У Росії також заявляли, що Путін планує на полях нормандської зустрічі обговорити з Зеленським питання газового контракту між країнами і закликали не завищувати очікування від зустрічі в нормандському форматі 9 грудня в Парижі.

Нормандська зустріч почалася в Парижі Путін і Зеленський проведуть зустріч до брифінгу "нормандської четвірки"
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінНормандський формат
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