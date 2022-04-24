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Зеленський привітав українців з Великоднем: "просимо в Бога, щоб здійснилася наша велика мрія"

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Неділя 24 квітня 2022 08:24
Зеленський привітав українців з Великоднем: "просимо в Бога, щоб здійснилася наша велика мрія" Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський привітав українців зі святом Великдень, закликав берегти себе і своїх близьких, а також висловився про майбутню перемогу України у війні, розв'язаній РФ проти нашої країни.

Про це 24 квітня повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"На Великдень ми просимо в Бога великої благодаті, щоб здійснилася наша велика мрія - це ще один Великий день, день, коли в Україні настане великий мир. А з ним - вічна злагода й процвітання", - йдеться у зверненні глави держави.

Зеленський привітав українців зі святом "з вірою і впевненістю в це".

"Бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Бережіть Україну! Христос воскрес! Воістину воскрес!"- сказав президент.

Відео: президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський висловився про плани РФ прорубати коридор до Молдови та запевнив, що українці захищатимуть свою землю.

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