Зеленський розповів, які території України не є пріоритетними

Глава держави Володимир Зеленський зустрівся з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою і на спільному брифінгу розповів про боротьбу України за окуповані території, зокрема на сході.

"На сьогодні ситуація найскладніша саме на сході нашої держави, але наша держава, ЗСУ і всі ми боремося проти російської агресії. Ситуація складна на сході через те, що зосереджена найбільша кількість техніки, військових формувань РФ і зрадників, які є колаборантами, сепаратистами, представниками умовних ДНР і ЛНР. Вони зосередили всі сили там, щоб виконати той чи інший план", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна звільнятиме всі окуповані росіянами території в межах українських кордонів.

"Про плани РФ, прив'язані до дат, символів або ще чогось ми багато чули, інодій цій державі це вдається, в Україні - не вдалося. На жаль, деякі наші міста були тимчасово окуповані. Наші плани зрозумілі, ми будем деокуповувати всю нашу територію, яка належить історично нам згідно всім міжнародним законам. Нам всеодно, які плани у РФ", - говорить глава держави.

Він додає, що найголовніше зараз, зберегти життя людей і Укнаїна чекатиме на постачання зброї від західних партнерів.

"На сході нам складно через те, що бракує кількості відповідної зброї. Ми не привязумося до дат деокупації, ми привязуємося до людей. Якщо наші кроки, пов'язані з деокупацією того чи іншого регіону, будуть пов'язані з десятками тисяч загиблих людей, то ми будемо чекати на відповідну зброю, щоб зберегти по максимуму наших людей. Бо ці території без живих українців нам чесно кажучи не в пріоритеті. Перш за все ми повинні максимально думати про наших людей", - повідомив Зеленський.