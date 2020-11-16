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Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах в Молдові

Автор: Анастасия Рокитна

Президент України Володимир Зеленський привітав кандидата в президенти Молдови Майю Санду з перемогою на виборах в Молдові. В країні вже опрацювали 99% голосів.

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Про це український президент написав на своїй сторінці у Twitter.

Зеленський очікує на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою "задля європейського майбутнього наших народів".

"Вітаю Майю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові", - написав він.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія Молдови оприлюднила попередні результати другого туру президентських виборів. Перемагає колишня прем'єр-міністр Молдови Майя Санду.

Зазначимо, екзит-поли також віддавали перемогу Майї Санду. Дані двох екзит-полів показували перевагу колишнього прем'єра майже в 10% голосів.

Раніше повідомлялося, що на виборах в Молдові рекордна явка пріднестроцев і діаспори на закордонних дільницях.

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