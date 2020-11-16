Зеленский поздравил Санду с победой на выборах в Молдове

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил кандидата в президенты Молдовы Майю Санду с победой на выборах в Молдове. В стране уже обработали 99% голосов.

Об этом украинский президент написал на своей странице в Twitter.

Зеленский ожидает дальнейшее укрепление отношений между Украиной и Молдовой "для европейского будущего наших народов".

"Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове", - написал он.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Молдовы обнародовала предварительные результаты второго тура президентских выборов. Побеждает бывший премьер-министр Молдовы Майя Санду.

Отметим, экзит-полы также отдавали победу Майи Санду. Данные двух экзит-полов показывали преимущество бывшего премьера почти в 10% голосов.

Ранее сообщалось, что на выборах в Молдове рекордное явка приднестроцев и диаспоры на зарубежных участках.