На виборах у Молдові рекордна явка діаспори та придністровців

Фото: вибори в Молдові (newsmaker.md)

У другому турі виборів президента Молдови спостерігається рекордна явка діаспори та придністровців. До закриття дільниць ще кілька годин, а явка вже перевищила цифри першого туру.

Про це повідомляє місцеве видання newsmaker.md.

Повідомляється, що за кордоном проголосували 150 тисяч громадян Молдови. Майже половина з них - молоді люди 26-40 років. Жінок трохи більше, ніж чоловіків. Також повідомляється, що діаспора активна, як ніколи. Загалом у першому турі за кордоном проголосували понад 149 тисяч осіб.

Зараз довгі черги спостерігаються на виборчих дільницях у Бельгії, Чехії, Франції, Німеччини, Ірландії, Італії, Румунії, Російської Федерації, Португалії, Іспанії, Нідерландах, Туреччині, Великобританії та Ізраїлі. Центральна виборча комісія зазначає, що деяких дільницях за кордоном закінчуються бюлетені.

Крім того, до полудня явка громадян Молдови з Придністров'я у другому турі перевищила рівень першого туру. Зокрема, в першому турі за весь день проголосували трохи більше 14 тисяч придністровців. Зараз кількість перевищила 15 тисяч.

Нагадаємо, сьогодні в Молдові проходить другий тур виборів президента. На посаду претендують чинний лідер Ігор Додон і колишній прем'єр Майя Санду.

Раніше також повідомлялося, що на пунктах пропуску між невизнаним Придністров'ям і Молдовою сталися сутички, оскільки виборців організовано підвозять на дільниці.