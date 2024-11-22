Зеленский лишил госнаград 34 изменников Украины: в списке Медведчук, Азаров, Повалий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о лишении государственных наград лиц, совершивших измену или действующих в интересах государства-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
В список вошло 34 человека, среди которых бывшие чиновники, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, артисты, а также российские политические, религиозные и культурные деятели. Все они бессрочно лишены государственных наград Украины.
К десяти лицам применен максимальный набор санкций, включающий не только лишение наград, но и блокирование активов, аннулирование лицензий и разрешений, а также полное прекращение торговых операций. Среди них семеро попали под санкции впервые.
В частности:
Артисты также лишились почетных званий:
20 ноября Верховная Рада приняла закон о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины.
Детальнее о том, кто и почему может остаться без "Героя Украины" и зачем для этого новый закон, можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.