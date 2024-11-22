Зеленський позбавив держнагород 34 зрадників України: у списку Медведчук, Азаров, Повалій

20 листопада Верховна Рада ухвалила закон про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Детальніше про те, хто і чому може залишитись без "Героя України" та навіщо для цього новий закон, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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