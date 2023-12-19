Зеленский о поездке на Ближний Восток: я был готов

Украинский президент Владимир Зеленский планировал поездку на Ближний Восток сразу после нападения Хамаса на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции президента.

"Что касается моей поездки на Ближний Восток. Я был готов в самом начале и это факт.", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что это был его прямой сигнал коллегам, находящимся за рубежом.

"Наверное, у них были другие приоритеты. Я не могу сильно играть с графиком и приоритетами своими, потому что я управляю государством в войне", - пояснил глава государства.

Ситуация в Израиле

Напомним, 7 октября боевики ХАМАСа вторглись в Израиль. Они убивали и похищали военных и мирных людей. Израиль в ответ объявил о начале операции "Железные мечи" и обстреливал места террористов.

Уже 11 октября израильское онлайн-издание "Ynet" сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский изучает возможность посетить Израиль.

Однако позже СМИ сообщили, что Зеленский перенес свой визит в Израиль.

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