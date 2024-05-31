Зеленский поехал в Стокгольм: подпишет три договора по безопасности, детали визита

В Стокгольме сегодня, 31 мая, состоится третий саммит Украина - Северная Европа. Как отметил президент, главные приоритеты Украины: больше систем противовоздушной обороны, обеспечение военных оружием, оборонные производства и глобальная работа ради принуждения России к миру.

Зеленский заявил, что встретится с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссон.

Также у Зеленского состоится встреча с королем Швеции Карлом XVI и представителями оборонных компаний.

"Сегодня Украина подпишет сразу три договора по безопасности, которые зафиксируют прогнозируемую оборонную и другую разностороннюю поддержку на длительный период", - заявил глава государства.