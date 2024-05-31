Зеленський поїхав до Стокгольма: підпише три безпекові угоди, деталі візиту

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Швеції, де візьме участь у саміті Україна - Північна Європа. Сьогодні планується підписання трьох угод про гарантії безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram.
У Стокгольмі сьогодні, 31 травня, відбудеться третій саміт Україна - Північна Європа. Як зазначив президент, головні пріоритети України: більше систем протиповітряної оборони, забезпечення військових зброєю, оборонні виробництва і глобальна робота заради примусу Росії до миру.
Зеленський заявив, що зустрінеться з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, прем’єр-міністром Ісландії Бʼярні Бенедіктссоном.
Також у Зеленського відбудеться зустріч з королем Швеції Карлом XVI і представниками оборонних компаній.
"Сьогодні Україна підпише одразу три безпекові угоди, які зафіксують прогнозовану оборонну й іншу різнобічну підтримку на тривалий період", - заявив глава держави.
Варто зазначити, що Україна уже підписала угоди про гарантії безпеки з низкою країн - Великою Британією, Франціє., Німеччиною, Канадою, Португалією, Іспанією, Бельгією і т.д.
Наразі тривають переговори про безпекову угоду між Україною та США. За даними видання Financial Times, президенти Володимир Зеленський та Джо Байден можуть підписати її на саміті лідерів G7. Він відбудеться 13-15 червня в Італії.
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