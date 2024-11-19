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Зеленский объяснил, для чего Путин обновил ядерную доктрину РФ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин при помощи изменения ядерной доктрины показывает, что он хочет продолжать войну и уничтожить Украину. Другие страны не показали сильной реакции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Глава государства подчеркнул, что 1000 дней полномасштабной войны должно быть достаточно, чтобы понять, что российский диктатор Владимир Путин не хочет мира. И даже сегодня россияне убили мирных украинцев, а также презентовали обновленную ядерную доктрину. 

"Почему они не представили мирную стратегию? Он (Путин - ред.) хочет просто показать миру, что он хочет уничтожить Украину и другие страны. Путин хочет войны. Чем дольше будет продолжаться война, тем дольше он будет Кремле, и это его цель - уничтожить всех нас", - добавил Зеленский. 

Он обратил внимание, что на саммите G20, который проходит сейчас в Бразилии и где представлена Россия, от стран не было никаких сильных заявлений после новых угроз Москвы. Это показывает, что у стран "Большой двадцатки" нет никакой сильной стратегии. 

"Когда Путин даже начинает говорить о ядерном оружии, мир должен дать ответ, положить его на стол, крепкий ответ: что будет сделано, если Путин использует что-то вроде этого оружия или другие вещи", - уточнил президент. 

Россия обновила ядерную доктрину

Напомним, сегодня российский диктатор Владимир Путин своим указом внес изменения в ядерную доктрину России.

Таким образом он, вероятно, ответил на решение США, Франции и Британии снять ограничение на удары Украины по объектам на территории РФ западными ракетами.

Как объяснил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, такой шаг диктатора, вероятно, не приведет к применению ядерного оружия.

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