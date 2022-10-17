Зеленский объяснил, когда Россия начнет думать о мире

Когда российские возможности будут обезврежены совместными усилиями с партнерами, России не останется ничего иного, чем думать о мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Чтобы гарантированно закрыть наше небо и свести к нулю возможности российских террористов, нужно гораздо больше современных систем ПВО и большее обеспечение ракетами для таких систем. И это не только украинский интерес - чем меньше террористических возможностей будет у России, тем быстрее закончится и вся эта война ", - заявил Зеленский.
Президент добавил, что у России нет шансов на поле боя и пытается террором перекрыть свои военные поражения. Террор Россия оказывает давление на Украину, на Европу и на весь мир.
"Террористы должны быть обезврежены. Это правило действия повсюду, все равно эффективно и на российский террор подействует так же. Когда российские возможности будут обезврежены нашими совместными усилиями с партнерами, России не останется ничего другого, чем думать о мире", - добавил Зеленский.
Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по бомбоубежищу призвал ЕС к новым санкциям и попросил системы ПВО.
Утром 17 октября российские войска атаковали Киев дронами-камикадзе "Shahed-136", закупленными у Ирана. Взрывы были слышны в Шевченковском районе города. Один из дронов попал в жилой дом. На данный момент известно о трех погибших, 4 раненых и 19 спасенных в результате атаки.
Тем временем министры иностранных дел Европейского союза призвали к новым санкциям против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к войне России против Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .