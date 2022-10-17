RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский объяснил, когда Россия начнет думать о мире

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Когда российские возможности будут обезврежены совместными усилиями с партнерами, России не останется ничего иного, чем думать о мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Чтобы гарантированно закрыть наше небо и свести к нулю возможности российских террористов, нужно гораздо больше современных систем ПВО и большее обеспечение ракетами для таких систем. И это не только украинский интерес - чем меньше террористических возможностей будет у России, тем быстрее закончится и вся эта война ", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что у России нет шансов на поле боя и пытается террором перекрыть свои военные поражения. Террор Россия оказывает давление на Украину, на Европу и на весь мир.

"Террористы должны быть обезврежены. Это правило действия повсюду, все равно эффективно и на российский террор подействует так же. Когда российские возможности будут обезврежены нашими совместными усилиями с партнерами, России не останется ничего другого, чем думать о мире", - добавил Зеленский.

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по бомбоубежищу призвал ЕС к новым санкциям и попросил системы ПВО.

Утром 17 октября российские войска атаковали Киев дронами-камикадзе "Shahed-136", закупленными у Ирана. Взрывы были слышны в Шевченковском районе города. Один из дронов попал в жилой дом. На данный момент известно о трех погибших, 4 раненых и 19 спасенных в результате атаки.

Тем временем министры иностранных дел Европейского союза призвали к новым санкциям против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к войне России против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВойна в Украине