Зеленський пояснив, коли Росія почне думати про мир

"Щоб гарантовано закрити наше небо і звести до нуля можливості російських терористів, потрібно значно більше сучасних систем ППО і більше забезпечення ракетами для таких систем. І це не тільки український інтерес - чим менше терористичних можливостей буде у Росії, тим швидше закінчиться і вся ця війна", - заявив Зеленський.

Президент додав, що Росія не має шансів на полі бою і намагається терором перекрити свої військові поразки. Терор Росія вчиняє для тиску на Україну, на Європу та на весь світ.

"Терористи мають бути знешкоджені. Це правило дії всюди, однаково ефективно і на російський терор подіє так само. Коли російські можливості будуть знешкоджені нашими спільними зусиллями з партнерами, Росії не залишиться нічого іншого, ніж думати про мир", - додав наостанок Зеленський.