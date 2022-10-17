Зеленський пояснив, коли Росія почне думати про мир

Коли російські можливості будуть знешкоджені спільними зусиллями з партнерами, Росії не залишиться нічого іншого, ніж думати про мир.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Щоб гарантовано закрити наше небо і звести до нуля можливості російських терористів, потрібно значно більше сучасних систем ППО і більше забезпечення ракетами для таких систем. І це не тільки український інтерес - чим менше терористичних можливостей буде у Росії, тим швидше закінчиться і вся ця війна", - заявив Зеленський.
Президент додав, що Росія не має шансів на полі бою і намагається терором перекрити свої військові поразки. Терор Росія вчиняє для тиску на Україну, на Європу та на весь світ.
"Терористи мають бути знешкоджені. Це правило дії всюди, однаково ефективно і на російський терор подіє так само. Коли російські можливості будуть знешкоджені нашими спільними зусиллями з партнерами, Росії не залишиться нічого іншого, ніж думати про мир", - додав наостанок Зеленський.
Нагадаємо, що очільник МЗС України Дмитро Кулеба із бомбосховища закликав ЄС до нових санкцій та попросив системи ППО.
Вранці 17 жовтня російські війська атакували Київ дронами-камікадзе "Shahed-136", закупленими у Ірану. Вибухи було чути у Шевченківському районі міста. Один із дронів потрапив до житлового будинку. На даний момент відомо про трьох загиблих, 4 поранених та 19 врятованих в результаті атаки.
Тим часом міністри закордонних справ Європейського союзу закликали до нових санкцій проти Ірану, якщо буде доведено причетність Тегерана до війни Росії проти України.
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