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Зеленський пояснив, коли Росія почне думати про мир

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Коли російські можливості будуть знешкоджені спільними зусиллями з партнерами, Росії не залишиться нічого іншого, ніж думати про мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Щоб гарантовано закрити наше небо і звести до нуля можливості російських терористів, потрібно значно більше сучасних систем ППО і більше забезпечення ракетами для таких систем. І це не тільки український інтерес - чим менше терористичних можливостей буде у Росії, тим швидше закінчиться і вся ця війна", - заявив Зеленський.

Президент додав, що Росія не має шансів на полі бою і намагається терором перекрити свої військові поразки. Терор Росія вчиняє для тиску на Україну, на Європу та на весь світ.

"Терористи мають бути знешкоджені. Це правило дії всюди, однаково ефективно і на російський терор подіє так само. Коли російські можливості будуть знешкоджені нашими спільними зусиллями з партнерами, Росії не залишиться нічого іншого, ніж думати про мир", - додав наостанок Зеленський.

Нагадаємо, що очільник МЗС України Дмитро Кулеба із бомбосховища закликав ЄС до нових санкцій та попросив системи ППО.

Вранці 17 жовтня російські війська атакували Київ дронами-камікадзе "Shahed-136", закупленими у Ірану. Вибухи було чути у Шевченківському районі міста. Один із дронів потрапив до житлового будинку. На даний момент відомо про трьох загиблих, 4 поранених та 19 врятованих в результаті атаки.

Тим часом міністри закордонних справ Європейського союзу закликали до нових санкцій проти Ірану, якщо буде доведено причетність Тегерана до війни Росії проти України.

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