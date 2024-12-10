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Зеленский объяснил, какие "гарантии безопасности" закроют небо Украины и речь не о НАТО

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Главными гарантиями безопасности для Украины на короткий срок являются системы противовоздушной обороны. Поставки таких систем помогут сохранить жизни украинцев.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с главой группы социалистов и демократов в Европарламенте Иратхе Перес Гарсиа.

Он напомнил, что сегодня российские оккупанты в очередной раз ударили по украинской гражданской инфраструктуре, по мирным жителям в Запорожье. Также враг попал по автомобилю Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 

"Главные гарантии безопасности на сегодня для нас если мы говорим не о стратегии, а о тактике, о том, что сейчас сохранит жизнь украинцам, это безусловно системы ПВО" - добавил глава государства.

По словам Зеленского, все партнеры понимают, что 10-12 дополнительных систем Patriot для Украины обеспечат сохранение жизней и сделают войну для российского диктатора Владимира Путина бессодержательной. Тогда никакие КАБы и ракеты не смогут бить по гражданской инфраструктуре. 

Президент отметил, что одна система Patriot стоит 1,5 млрд долларов и он не понимает, почему нельзя взять 30 млрд долларов из замороженных активов РФ и окончательно закрыть небо Украины. 

"Люди будут возвращаться к нормальной жизни из-за границы тоже. Дети будут ходить повсюду в школы, университеты, экономика будет работать и тогда будет на поле боя только желание давить в РФ, но, безусловно, не будет никакого преимущества у агрессоров", - подчеркнул Зеленский. 

При этом он обратил внимание, что самыми лучшими стратегическими гарантиями безопасности для Украины является членство в НАТО. 

"С этим есть вопросы. Вопросы есть с некоторыми государствами и вопрос к Байдену а не к Трампу, потому что сейчас действующий президент Байден и потому с ним надо об этом говорить. Я это неоднократно говорил", - уточнил глава государства. 

Patriot для Украины

Напомним, Украина с весны этого года неоднократно просила союзников передать дополнительные системы Patriot, чтобы закрыть небо от российских ракет.

Как отмечал в июле президент Украины Владимир Зеленский, всего украинским защитникам нужно 25 батарей Patriot, чтобы полностью закрыть небо.

При этом глава государства подчеркивал, что он не может раскрывать, сколько таких систем есть у Украины сейчас.

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