Зеленский объяснил, как Украина будет реагировать на нарушение перемирия

На встрече американской и украинской делегации в Саудовской Аравии команды договорились, как Украина будет реагировать на нарушение режима прекращения огня со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с журналистами.

"В стейтменте этого нет, если кто-то нарушил (прекращение огня - ред.) этого в стейтменте нет. Я понимаю почему: американская сторона очень хотела, чтобы все это не сорвалось, поэтому не хотели идти во многие детали", - рассказал Зеленский.

Однако, по словам президента, Украине все равно необходимо понимать ответы на каждую из деталей. Поэтому украинская команда в Эр-Рияде задала вопрос о нарушении перемирия и соответствующей реакции на это американской стороне.

"И на сегодня мы имеем такой ответ, что если мы видим, что кто-то нарушает, как мы считаем, мы обращаемся по всем нашим линиям к американской стороне с теми фактами и доказательствами, что российская сторона нарушила (перемирие - ред.), - подчеркнул Зеленский.

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, что с 23 по 25 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры между США и отдельно делегациями России и Украины относительно деталей возможного прекращения огня в Украине.

По итогам переговоров министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Украина и США провели технические консультации и обсудили безопасность энергетической инфраструктуры и навигации в Черном море. В частности, было достигнуто соглашение о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Стороны также сосредоточились на вопросе освобождения военнопленных и возвращения депортированных украинских детей.

Белый дом также опубликовал заявление о результатах переговоров Украины и США в Саудовской Аравии. В нем также говорится о том, что США и Украина приветствуют помощь со стороны третьих стран по поддержке выполнения энергетических и морских соглашений.

США также проводили переговоры с российской делегацией, которые длились около 12 часов. Позже у Путина подвели итоги переговоров, заявили, что Россия и США обсуждали вопросы безопасного судоходства в Черном море.