Зеленский объяснил, в чем угроза замороженного конфликта с Россией

Замороженный конфликт между Украиной и Россией лишь открывает путь к новой агрессии со стороны Кремля. Есть только один вариант этого избежать.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью для британского вещателя ITV News.
"Замороженный конфликт приведет к тому, что (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин вернется снова со своей агрессией. Кто тогда получит премии? Кто тогда войдет в историю как победитель? Да никто. И это будет абсолютное поражение для всех", - подчеркнул Зеленский.
Он подчеркнул, что для Украины очень важно, как и для президента США Дональда Трампа не просто закончить войну.
"Ему (Трампу, - ред.) нужно сделать так, чтобы у Путина не было шансов прийти снова с войной против нас", - подытожил глава Украины.
Напомним, что сегодня, 9 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Американский лидер хотел попытаться договориться с главой Кремля о прекращении войны РФ с Украиной.
В то же время стоит заметить, что ранее в своем интервью украинский президент отметил, что завершение войны России против Украины возможно в 2025 году. Подробнее о том, как это видит Зеленский, можно узнать в материале РБК-Украина.
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